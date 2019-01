Die Tennis-Rekordjagd von Serena Williams hat bei den Australian Open schon im Viertelfinale ein höchst unglückliches Ende genommen. Nachdem sie beim ersten von vier Matchbällen umknickte, verlor die 37-jährige Amerikanerin trotz einer 5:1-Führung im dritten Satz noch 4:6, 6:4, 5:7 gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Damit kann Williams in Melbourne nicht mehr ihren 24. Titel bei Grand-Slam-Turnieren holen und so den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.

"War schon in der Umkleide"

"Eigentlich war ich fast schon in der Umkleide, und jetzt stehe ich hier als Siegerin" , sagte Pliskova nach ihrem Sieg, den sie selbst kaum noch erwartet hatte: "Ich war zu passiv, sie war ein bisschen wackelig am Ende, ich habe meine Chancen genutzt."

Beim Stand von 5:1 im dritten Satz hatte Serena Williams ihren ersten Matchball. Dabei knickte sie mit dem linken Fuß um, als sie die Richtung wechselte und konnte sich danach nicht mehr wie gewohnt bewegen. Beim Stand von 5:4 hatte sie trotzdem drei weitere Chancen auf den Sieg, konnte aber auch diese nicht nutzen. Pliskova lag wenig später 6:5 vorn, mit eigenem Service beendete sie beim dritten Matchball nach 2:10 Stunden die denkwürdige Partie.

Osaka eine Runde weiter

US-Open-Siegerin Naomi Osaka hat zum ersten Mal das Halbfinale in Melbourne erreicht. Die 21-Jährige gewann 6:4, 6:1 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina. Osaka setzte sich Mitte des ersten Satzes zum 4:2 erstmals von Switolina ab, die sich im zweiten Durchgang beim Stand von 0:3 an der Schulter behandeln ließ. Nach nur 1:12 Stunden machte die Tochter eines haitianischen Vaters dann den Sieg perfekt und erreichte als erste Japanerin seit 25 Jahren die Vorschlussrunde in Melbourne.

Chance auf Führung in der Weltrangliste

Die in Florida lebende Weltranglisten-Vierte hat damit weiter die Chance, die neue Nummer eins der Welt zu werden - genau wie Pliskova und ihre Landsfrau Petra Kvitova. Die bisherige Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien wird die Spitzenposition durch ihr Achtelfinal-Aus nach dem Turnier verlieren.

Osaka trifft im Halbfinale an diesem Donnerstag auf Williams-Bezwingerin Pliskova. Im anderen Semifinale stehen Kvitova und überraschend die Amerikanerin Danielle Collins.

sid/dpa | Stand: 23.01.2019, 05:50