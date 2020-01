Die 32-jährige Kerber gewann am Donnerstag (23.01.2020) in Melbourne gegen die australische Außenseiterin Priscilla Hon 6:3, 6:2. Ihre 21 Jahre alte Gegnerin war nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gekommen. Allerdings konnte Kerber gegen die Nummer 139 der Weltrangliste nicht durchweg überzeugen. Sie verlor genau wie Hon mehrfach ihren Aufschlag, alleine im ersten Satz gab es sechs Breaks. Allerdings beging Kerber wesentlich weniger unerzwungene Fehler als die oft zu überhastet spielende Hon. "Es war ein hartes Match. Sie schlägt viele Bälle sehr hart und schnell" , sagte Kerber und betonte: "Ich wollte mein Spiel spielen, ich wollte viele Bälle zurückbringen. Ich habe versucht, gutes Tennis zu spielen."

Am Samstag spielt Kerber, die 2016 bei den Australian Open triumphiert hatte, jetzt gegen Swetlana Kusnezowa aus Russland oder Camila Giorgi aus Italien um den Einzug ins Achtelfinale. Eine Prognose für den weiteren Turnierverlauf wollte sie nach dem Match nicht abgeben: "Ich nehme das Runde für Runde. Du musst bereit sein für jeden einzelnen Gegner." Bereits am Mittwoch hatte Julia Görges die dritte Runde erreicht.

Sieg auch für Zverev

Auch Alexander Zverev steht in der dritten Runde. Der Weltraglisten-Siebte setzte sich gegen den Weißrussen Jegor Gerassimow 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 durch. Am Samstag hat der 22 Jahre alte Hamburger gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien oder den Spanier Fernando Verdasco die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

"Ich habe noch keinen Satz verloren, ich hoffe, es bleibt so. Ich bin glücklich, in der dritten Runde zu sein" , sagte Deutschlands Nummer eins. Davon abgesehen hatte Zverev viel Lob für seinen Gegner übrig. "Es war ein schwieriges Match. Er hat in den vergangenen zwölf Monaten unglaubliches Tennis gespielt" , sagte er.

Nur zu Beginn und am Ende Probleme

In der Rod Laver Arena kam Zverev gegen die Nummer 98 der Weltrangliste nur mühsam in Schwung. Auch eine 5:1-Führung im Tiebreak vergab er zunächst. Danach aber wurde sein Spiel besser. Er beging weniger Fehler und erzielte mehr direkte Punkte als Gerassimow. Im dritten Satz tat sich Zverev allerdings ein bisschen schwer, das Match zu beenden. Beim Stand von 5:3 verlor er seinen Aufschlag, beim Stand von 5:4 vergab er seinen ersten Matchball. Seinen zweiten wenige Minuten später nutzte er. Beruhigend für Zverev: Ab dem zweiten Satz brachte er seine Aufschlagspiele souverän durch - bis auf das neunte Spiel im dritten Satz, als er das Break kassierte. Bei neun Assen unterlief ihm keine Doppelfehler.

Siegemund scheitert an Pliskova

Laura Siegemund hat eine große Überraschung dagegen klar verpasst. Die 72. der Weltrangliste unterlag in der zweiten Runde wie erwartet der an Nummer zwei gesetzten Karolina Pliskova aus Tschechien mit 3:6, 3:6. Bei ihren bislang 14 Grand-Slam-Teilnahmen hat Siegemund nur zweimal die dritte Runde erreicht.