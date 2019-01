Nadal bleibt ohne Satzverlust

Der Weltranglistenzweite Rafael Nadal (32) hat derweil ohne Satzverlust das Viertelfinale erreicht. Der Spanier gewann gegen Tomas Berdych nach 2:01 Stunden 6:0, 6:1, 7:6 (7:4) und damit zum 20. Mal im 24. Duell mit dem Tschechen. In den ersten beiden Sätzen hatte Nadal seinem Gegner keine Chance gelassen, am Dienstag spielt er gegen Frances Tiafoe um den Einzug ins Halbfinale. Der US-Amerikaner schaffte in Melbourne an seinem 21. Geburtstag erstmals bei einem Grand Slam den Einzug in die Runde der besten Acht. Tiafoe setzte sich gegen den von Andre Agassi trainierten Bulgaren Grigor Dimitrow 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5 durch.

Vorjahresfinalist Cilic ausgeschieden

Auch der Finalgegner von Roger Federer aus dem Vorjahr, Marin Cilic, ist im Achtelfinale gescheitert. Der Kroate unterlag Roberto Bautista Agut. Der 30 Jahre alte Spanier gewann nach fast vier Stunden Spielzeit 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 und erreichte erstmals das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bautista Agut, Nummer 24 der Weltrangliste, musste dabei im vierten Match zum dritten Mal über die volle Distanz gehen. Nächster Gegner am Dienstag ist nun Federer-Bezwinger Tsitsipas.

sid/dpa | Stand: 20.01.2019, 13:00