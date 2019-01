Die zweimalige Wimbledonsiegerin gewann am Sonntag in Melbourne 6:2, 6:1 gegen die erst 17-jährige Amerikanerin Amanda Anisimova. Die talentierte Weltranglisten-87. konnte die Partie nur in der Anfangsphase offenhalten.

Erste Spielerin aus dem neuen Jahrtausend

Die in New York geborene Tochter russischer Eltern war die erste Achtelfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier, die im neuen Jahrtausend geboren wurde.

Bei den Herren stand noch kein im Jahr 2000 oder später geborener Spieler unter den letzten 16 bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere.

Kerber gegen Collins

Ebenfalls in das Viertelfinale will Wimbledonsiegerin Angelique Kerber will einziehen. Die 31 Jahre alte Nummer zwei der Tennis-Welt trifft in Melbourne auf die Amerikanerin Danielle Collins. Das bisher einzige Duell gegen die 25 Jahre alte Nummer 35 der Welt entschied Kerber im vorigen Jahr auf Rasen klar für sich.

Die Norddeutsche hat das erste Grand-Slam-Turnier der Saison 2016 gewonnen und verpasste das Finale im vergangenen Jahr nur knapp. Erst am Montag tritt der Hamburger Alexander Zverev zu seinem ersten Australian-Open-Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic an.

Stand: 20.01.2019, 02:27