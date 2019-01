Serena Williams hat ihre Rekord-Mission in Melbourne souverän fortgesetzt. Die US-Amerikanerin zog am Samstag (19.01.2019) mit dem dritten klaren Sieg im dritten Spiel in das Achtelfinale der Australian Open ein und jagt damit weiter den 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen würde.

Die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt setzte sich mit 6:2, 6:1 gegen die 18-jährige Ukrainerin Dajana Jastresmka durch, erwartet nun aber wohl eine deutlich schwerere Aufgabe. Im Achtelfinale am Montag trifft die siebenmalige Melbourne-Siegerin entweder auf ihre Schwester Venus oder die aktuelle Nummer eins Simona Halep aus Rumänien.

Serena: "Venus schüchtert mich immer noch ein"

"Venus schüchtert mich immer noch ein", scherzte die 37-jährige Williams, die vor zwei Jahren an gleicher Stelle das Finale gegen ihre ältere Schwester gewann. Damals holte sie vor einer Babypause ihren bislang letzten Grand-Slam-Titel.

Zwei Mitfavoritinnen hatten in der dritten Runde dagegen große Probleme. US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan gewann 5:7, 6:4, 6:1 gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan und erreichte wie im Vorjahr das Achtelfinale. Die Weltranglisten-Vierte Osaka lag im zweiten Durchgang schon 1:4 zurück und wehrte mehrere Chancen der an Nummer 28 gesetzten Hsieh zum 2:5 und danach zum 3:5 ab. Die 21-Jährige senkte gegen die unbequeme Gegnerin schließlich ihre Fehlerquote und setzte sich nach knapp zwei Stunden doch noch durch. Nächste Gegnerin ist die an Nummer 13 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova.

Zittersieg für Switolina

Jelina Switolina aus der Ukraine kam gegen die Chinesin Zhang Shuai sogar erst nach fast drei Stunden weiter. Die Siegerin der WTA Finals vom vergangenen Jahr siegte 4:6, 6:4, 7:5 und holte dabei im letzten Satz noch einen 0:3-Rückstand auf.

Djokovic muss nachsitzen

Novak Djokovic, Top-Favorit bei den Herren, musste gegen den starken Kanadier Denis Shapovalov in Melbourne erstmals einen Satz abgeben. Nach 2:22 Stunden brachte der Weltranglisenerste das Match aber mit 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 nach Hause. Der sechsmalige Australian-Open-Champion spielt nun gegen Daniil Medwedew um den Einzug ins Viertelfinale.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber war bereits am Freitag in das Achtelfinale eingezogen und spielt dort an diesem Sonntag gegen Danielle Collins aus den USA. Alexander Zverev bestreitet zum Auftakt der Night Session ab 9.00 Uhr MEZ sein Achtelfinale gegen den Australier Alex Bolt.