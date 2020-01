Australian Open - Ashleigh Barty erreicht das Halbfinale

Als erste heimische Halbfinalistin bei den Australian Open seit 1984 nährt Ashleigh Barty die Hoffnungen der australischen Tennis-Fans. Mit 7:6 (8:6), 6:2 bezwang die Weltranglisten-Erste am Dienstag (28.01.2020) Vorjahresfinalistin Petra Kvitova und revanchierte sich für das Viertelfinal-Aus gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin aus Tschechien in Melbourne vor einem Jahr. "Es ist unglaublich. Der erste Satz war entscheidend" , sagte Barty.

Barty trennen nun noch zwei Siege von ihrem zweiten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Den ersten hatte sie im vergangenen Jahr bei den French Open in Paris gewonnen. Den nächsten Schritt kann die 23-Jährige im Halbfinale am Donnerstag gegen die Amerikanerin Sofia Kenin schaffen. Die bislang letzte Australierin in der Vorschlussrunde war Wendy Turnbull 1984, die vier Jahre zuvor das Endspiel erreicht hatte.

Eine australische Grand-Slam-Siegerin in Melbourne hat es seit 1978 nicht gegeben, als die Siegerin Chris O'Neil hieß. Bartys nächste Gegnerin heißt Sofia Kenin (USA).

Kenin schlägt Jabeur

Kenin hatte zuvor die Erfolgsgeschichte von Ons Jabeur (Tunesien) beendet. Die in Moskau geborene Kenin (21) zog durch ein souveränes 6:4, 6:4 zum ersten Mal in das Halbfinale eines Grand Slams ein. Dort trifft sie auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien).

"Ich spiele mit sehr viel Selbstvertrauen, ich bin so glücklich" , sagte Kenin, die zuvor im Achtelfinale Tennis-Wunderkind Cori Gauff (USA) bezwungen hatte.

Struff auch im Doppel ausgeschieden

Jan-Lennard Struff ist auch im Doppel ausgeschieden. Der Warsteiner verlor an der Seite von Henri Kostinen (Finnland) sein Viertelfinale gegen die an Nummer elf gesetzten Rajeev Ram/John Salisbury (USA/Großbritannien) mit 4:6, 4:6. Struff war in der ersten Runde des Einzelwettbewerbs in vier Sätzen an Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) gescheitert.