Stephens, die Nummer fünf der Tennis-Weltrangliste, siegte am Mittwoch (16.01.2019) in Melbourne 6:3, 6:1 gegen Timea Babos aus Ungarn. Trotz des am Ende klaren Ergebnisses stand der Erfolg erst nach 1:35 Stunden fest. Stephens erreichte im vorigen Jahr das Endspiel der French Open und bereits 2013 das Halbfinale der Australian Open. Zu Juniorenzeiten holte die 25-Jährige gemeinsam mit Babos 2010 die Doppel-Titel bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open.

Die Weltranglisten-Neunte Kiki Bertens aus den Niederlanden scheiterte dagegen frühzeitig mit 6:3, 3:6, 3:6 an der Russin Anastassija Pawljutschenkowa.

Tiafoe sorgt für Paukenschlag

Kevin Anderson

Der Südafrikaner Anderson verlor 6:4, 4:6, 4:6, 5:7 gegen den Amerikaner Frances Tiafoe. Die Nummer 39 der Welt sorgte gegen den Weltranglisten-Sechsten damit für die erste größere Überraschung beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Bei den Männern setzte sich zudem der Tscheche Tomas Berdych glatt in drei Sätzen gegen den Niederländer Robin Haase durch. Am Ende hieß es 6:1, 6:3, 6:3. Eine Runde weiter ist auch Andreas Seppi. Der Italiener besiegte den Australier Jordan Thompson 6:3, 6:4, 6:4.

Eine Runde weiter ist auch Vorjahresfinalist Marin Cilic (Kroatien/Nr. 6), der beim 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4 gegen Mackenzie McDonald (USA) allerdings auch mehr Mühe als erwartet hatte.

Kerber gleich gegen Beatriz Haddad Maia

Als einzige deutsche Spielerin ist Angelique Kerber am dritten Turniertag gefordert. Die Wimbledonsiegerin tritt ab 09.00 Uhr MEZ im ersten Match der Abendsession zu ihrer Zweitrundenpartie an. Kerber trifft auf die brasilianische Außenseiterin Beatriz Haddad Maia. Die 22 Jahre alte Linkshänderin ist nur die Nummer 195 in der Tennis-Weltrangliste und hatte über die Qualifikation den Sprung in das Hauptfeld geschafft.

Die übrigen vier noch im Turnier befindlichen Deutschen spielen erst wieder am Donnerstag. Dann treten Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber, Maximilian Marterer und Laura Siegemund zu ihren Begegnungen in der zweiten Runde an.

sid/dpa | Stand: 16.01.2019, 05:55