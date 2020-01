Game on - die Australian Open laufen

Kapitel 2: Nasskühl aber rauchfrei zum Auftakt

Gar nicht hätten dagegen möglicherweise die Australian Open beinahe stattgefunden. Die seit Wochen im Südosten des Landes wütenden Buschbrände hatten erst Sydney und dann Melbourne in dichte und vor allem giftige Rauchschwaden gehüllt. In Melbourne, wo die Qualifikationsrunden für die Australian Open schon eine Woche vor dem regulären Turnierstart angefangen haben, beklagten sich reihenweise Spieler darüber, dass die Organisatoren unter diesen Bedingungen überhaupt spielen lassen. Mein persönliches Gefühl vor dem Abflug nach Melbourne war unter dem Eindruck der damaligen Bilder: Tendenz Turnier absagen.

Nach den heftigen Regenfällen, die dem Rauch folgten, war bei meiner Ankunft am Freitag von der vermeintlichen Apokalypse aber nichts mehr zu spüren. Mein Taxifahrer wollte das alles auch nicht überbewerten: Es sei schon heftig gewesen, überall in der Stadt habe man gleich den Rauch beim Atmen feststellen können, aber das sei auch keine so große Sache. Australische Lässigkeit oder überspielte Situation, die Taxifahrt zum Apartment war genauso sicher wie die aktuell Lage bezüglich der Luftqualität. Hoffen wir, dass es so bleibt. Sicher ist das aber nicht, wenn man sich die Brandsituation in Australien anschaut.

Dem heiter bis wolkigen Wetter am Morgen des Turnierbeginns folgen im Laufe des Tages immer dichtere Wolken, die sich schließlich in amtlichen Regengüssen entladen. Um 14:39 Uhr prasseln die ersten dicken Tropfen auf den Platz in der Rod Laver Arena, wo gerade Roger Federer den ersten Satz seines Auftakatches gegen Steve Johnson aus den USA bestreitet. Kurze Unterbrechung, Dach schließen, weiterspielen. Der Regen ist kein Problem - weder für das Turnier noch für Roger Federer. Lediglich die Matches und Trainingssessions auf den Außenplätzen müssen für längere Zeit unterbrochen werden. Und die Zuschauer auf der Anlage bekommen eine kostenlose Dusche. Fazit zu Wetter und äußeren Bedingungen: nasskühl, hier und da unangenehm, aber alles besser als der giftige Rauch - so kann es weitergehen.

Kapitel 3: Ein besonderes Ass

Rod Laver Arena, das erste Match des ersten Tages hat gerade begonnen: Titelverteidigerin Naomi Osaka schlägt beim Stand von 15:40 in ihrem ersten Aufschlagsspiel auf dem Center Court auf: Der Ball fliegt hoch, perfekt getroffen, Ass, 30:40. Schön anzusehen und ein besonderes Ass, denn: Es ist zum einen das erste der diesjährigen Australian Open auf dem Center Court und eines, das wie viele andere zuvor und die, die noch folgen werden, Geld bringt.

Denn der australische Tennisverband “Tennis Australia” hat eine Spende von 100 australischen Dollar für jedes Ass, das während der Tennis-Saison in Australien geschlagen wird, ausgelobt. Laut der Website der Australian Open war Osakas Ass das insgesamt 5.724. seit Beginn der Aktion, deren Erlös Menschen, die von den verheerenden Feuern betroffen sind, zu Gute kommen wird. Gezählt werden alle Asse, die im Januar bei den internationalen Turnieren in Brisbane, Canberra, Hobart und Adelaide, beim ATP-Cup und eben bei den Australian Open geschlagen werden. Stand der Spendenaktion inklusive des ersten Australian-Open-Asses: Gut 5,18 Mio. australische Dollar. Da wird in den nächsten zwei Wochen noch einiges dazu kommen. Aus Sicht von Osaka auch weitere Asse von ihr - im Idealfall bis zum 01. Februar. Da steigt das Finale der Damen in der Rod Laver Arena und Osaka könnte dort die erste Spielerin seit Viktoria Asarenka 2013 werden, die ihren Titel in Melbourne verteidigen kann. Wie bei so vielen Themen darf man auch hier gespannt sein.

Kapitel 4: Spitzentennis en masse, Regen en masse

Weniger spannend, aber dennoch bemerkenswert war das Match der Spanierin Paula Badosa Gibert: Denn die Qualifikantin legt gegen Johanna Larsson aus Schweden den Turbo ein und schickt ihre Kontrahentin mit 6:1 und 6:0 nach Hause. 57 Minuten nach dem ersten Aufschlag des Matches heißt es: Game, Set, Match Badosa - es ist kurz vor 12 Uhr Mittag in Melbourne, die erste Siegerin der Australian Open 2020 steht fest.

Es folgt Grand-Slam-Feeling pur mit Spitzentennis unter anderem von Roger Federer, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Julia Görges, Petra Martic etc., die ihre Erstrundenaufgaben allesamt glatt in zwei, bzw. drei Sätzen lösen. Während sich in der Margaret Court Arena die 39-jährige Venus Williams und die 15-jährige Coco Gauff ein hochklassiges Duell der Generationen amerikanischer Tennisspielerinnen liefern, passiert auf den anderen Plätzen nichts, denn in der Rod Laver Arena und der Melbourne Arena sind die Matches der Day Session am späten Nachmittag bereits durch und alle anderen Courts sind aufgrund von starkem Regen nicht bespielbar. Der Regen, normalerweise ein Stimmungs- und Terminplan-Killer bei Tennis-Grand-Slams, wird hier angesichts der Brände im ganzen Land von allen wohlwollend begrüßt. Es ist eben alles anders als sonst in diesem Sommer in Australien.

5. Kapitel: Und dann waren da noch...

Grigor Dimitrov: Der Bulgare gilt als Spieler, der die feine Klinge beherrscht. Sein eleganter Spielstil erzeugt natürlich Aufmerksamkeit. Aber heute geht Dimitrov auf Nummer Sicher und legt noch mindestens acht Stufen drauf. Sein extravaganter Trainingsanzug, mit dem er zum Match gegen Juan Ignacio Londero in die Melbourne Arena einläuft, ist Klamotte.

Dennis Shapovalov: Der Kanadier, beim ATP -Cup noch erfolgreich gegen Deutschlands Nummer 1, Alexander Zverev, erwischt zum Turnierstart einen schlechten Tag und unterliegt recht überraschend dem Ungarn Marin Fucsovics. Überrascht und überhaupt nicht einverstanden ist auch Schapovalov nach der Ermahnung durch den Stuhlschiedsrichter. Der Kanadier hatte seinen Schläger weggeschmissen und war dafür verwarnt worden, meinte aber, dass die Ermahnung nur gerechtfertigt sei, wenn man den Schläger dabei auch zerstört. Das “muss” man aber nicht, Teil der Aufarbeitung der Niederlage könnte also auch nochmal ein Blick in die Regelkunde sein.

Serena Williams: Die US -Amerikanerin peilt den 24. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere an. Zwei Tatsachen machen dabei Hoffnung: Williams gewann im Vorfeld der Australian Open in Auckland, Neuseeland ihr erstes Turnier auf der Tour seit 2017 und nebenbei den ersten Titel als Mutter von Tochter Olympia. Und: Sie fegte in schlanken 58 Minuten mit 6:3, 6:0 über Erstrundengegnerin Potapova hinweg - Auftakt gelungen.

Frances Tiafoe: Der US-Amerikaner feiert zum Auftakt seinen 22. Geburtstag. Erst gab es eine Trainingssession mit dem Australier Nick Kyrgios, dann einen Geburtstagskuchen vom Turnier-Ausrichter. Ein gelungener Tag für Tiafoe. Was er sonst noch so geschenkt bekam, weiß ich natürlich nicht, aber ich kann versichern, dass die Zeit der Geschenke morgen vorbei ist. Denn da startet Tiafoe ins Turnier und zwar gegen den an Vier gesetzten US-Open-Finalisten Daniil Medwedew - alles andere als ein Geschenk zum Auftakt!

Morgen geht es weiter

Ich freue mich auf die Night Session, die in der Rod Laver Arena von Australiens großer Titelhoffnung Ashleigh Barty eröffnet werden wird. Ich wünsche Ihnen allen in Deutschland viel Spaß beim Schauen dieses Matches und beim folgenden Match zwischen Jan-Lennard Struff und Titelverteidiger Novak Djokovic.

Morgen früh gibt es die zweite Ausgabe von G’day Melbourne und dann wissen Sie und ich, ob die Barty-Party in Australien weiter, bzw. los geht und ob die deutsche Nummer 2 den an Zwei gesetzten Topfavoriten, der hier in Melbourne bereits sieben Mal den Titel gewinnen konnte, bezwingen konnte. Ich hoffe ja, aber ich glaube nein. In diesem Sinne: Bis morgen!

Stand: 20.01.2020, 08:05