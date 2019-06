Wohin geht der Weg für das Tennisturnier in Halle?

Sportschau. . 02:54 Min. . ARD. Von Mareike Zeck.

Das Rasenturnier in Halle in Westfalen ist ein fester Bestandteil der ATP-Tour. Ob das in Zukunft weiterhin so sein wird, ist fraglich - denn der bisherige Sponsor ist pleite.