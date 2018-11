Anderson schlug am Dienstag (13.11.2018) Kei Nishikori aus Japan glatt in 74 Minuten mit 6:0, 6:1 und feierte damit seinen zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Weil Anderson zuvor auch sein Auftaktmatch gegen den Österreicher Dominic Thiem gewonnen hatte, ist er kaum noch von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe "Lleyton Hewitt" zu verdrängen.

Anderson kann in London die bislang beste Saison seiner Karriere krönen. In diesem Jahr gewann er bereits die Turniere in New York und Wien - auf dem Weg zum Titel schlug er jeweils Nishikori. In Wimbledon verlor er erst im Endspiel gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Auch Nishikori hat noch Chancen

Anderson wäre damit auch ein möglicher Halbfinalgegner von Alexander Zverev, der mit einem Auftaktsieg gegen Marin Cilic in das Turnier der acht besten Profis des Jahres gestartet war und ebenfalls gute Aussichten auf die Vorschlussrunde hat.

Nishikori hat trotz des Debakels den Einzug ins Halbfinale noch selbst in der Hand, weil er sich in seinem ersten Match überraschend gegen Rekordsieger Federer durchgesetzt hatte. Am Freitag trifft der 28-Jährige auf Thiem.

Vorrunden-Aus für Federer?

Am Abend spielt in der Gruppe noch Roger Federer gegen Thiem. Für beide wäre eine Niederlage wohl gleichbedeutend mit dem Aus - Federer würde dann erstmals seit 2008 in der Vorrunde des Turniers ausscheiden.

red/sid/dpa | Stand: 13.11.2018, 16:43