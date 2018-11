Im ersten Match der Gruppe "Guga Kuerten" entschied Zverev am Montag (12.11.2018) das Match gegen Cilic nach 2:06 Stunden 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) für sich. Für Zverev war es schon der sechste Sieg hintereinander gegen den Kroaten Cilic, der nur das erste von insgesamt sieben direkten Duellen gewonnen hat.

" Ich wusste, dass ein Sieg sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf der Vorrunde. Daher wusste ich auch, dass ich mich zurückkämpfen muss, egal wie es steht ", sagte Zverev, der in beiden Sätzen mit Break zurücklag. "Gegen Marin darf man nicht mit einem Satz in Rückstand geraten. Ich bin glücklich darüber, wie ich gespielt habe."

Zverevz beginnt unsicher

Bis zum 3:5 in Durchgang Nummer eins funktionierte jedoch nicht viel beim Weltranglistenfünften, erst die gütige Mithilfe seines Gegners ebnete ihm den Weg ins Match. Immerhin: Von den Schulterproblemen, die Zverev zuletzt in Paris vor allem beim zweiten Aufschlag behindert hatten, war kaum etwas zu sehen.

Für Zverev war es bei seiner zweiten Teilnahme am Turnier der acht Saisonbesten der zweite Sieg - auch damals hatte er gegen Cilic gewonnen. Im vergangenen Jahr war er bei seinem Debüt in London mit zwei Niederlagen noch in der Vorrunde ausgeschieden - diesmal hat er nach dem Auftaktsieg gute Chancen, das Halbfinale zu erreichen.

Am Abend spielen der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) und John Isner (USA) gegeneinander. Zverev trifft in seinem zweiten Match am Mittwoch (14.11.2018) auf den Sieger der Partie. Und ein Erfolg dort wäre dann ein großer Schritt Richtung Halbfinale, für das sich der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren.

red/sid/dpa | Stand: 12.11.2018, 17:33