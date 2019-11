Das Kapitel London ist für Kevin Krawietz und Andreas Mies beendet. Das deutsche Spitzendoppel ist bei den ATP-Finals nach einer weiteren Niederlage in der Vorrunde ausgeschieden. Gegen die Weltranglistenführenden Juan Sebastian Cabal und Robert Farah aus Kolumbien verloren Krawietz und Mies am Freitagnachmittag (15.11.2019) 6:7 (7:9), 2:6.

Zweite Niederlage war eine zu viel

Zum Auftakt am Montag hatten die beiden Deutschen noch Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (Niederlande/Rumänien) nach Match-Tiebreak besiegt, im zweiten Gruppenspiel dann gegen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut aus Frankreich verloren. Um ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren, hätten Krawietz und Mies nun mindestens einen Satzgewinn benötigt.

Krawietz und Mies legten gegen die amtierenden Wimbledon- und US-Open-Sieger Cabal/Farah einen soliden Start hin. Zwar fanden die Deutschen zunächst kein Mittel gegen die guten Aufschläge ihrer Gegner, genauso wenig ließen sie jedoch bei eigenem Service im ersten Satz etwas anbrennen.

Es punktet zunächst immer der Aufschläger

Der Tiebreak war die logische Konsequenz - und auch dort zeigte zunächst keines der Duos eine Schwäche. Bis zum Stand von 7:7 punktete immer der Aufschläger. Dann landete ein Vorhandvolley von Mies im Netz, und Cabal/Farah nutzten nach 50 Minuten ihre Chance zum Satzgewinn. In den zweiten Durchgang starteten sie direkt mit dem ersten Break des Tages, und weil Krawietz und Mies mehrere eigene Chancen ausließen, holten sie sich letztlich deutlich den Sieg.

Nach Jürgen Fassbender und Hans-Jürgen Pohmann 1975 waren Krawietz und Mies das erst zweite rein deutsche Doppel bei dem traditionellen Jahresabschluss-Event. Gemeinsam gewannen sie in diesem Jahr den Titel in Paris sowie die Hallenturniere in New York und Antwerpen, bei den US Open erreichten sie das Halbfinale. Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann nominierte das Duo daraufhin für das Finalturnier in Madrid.

Nadal bezwingt Tsitsipas nach Tennis-Krimi

Rafael Nadal wahrte unterdessen mit einem neuerlichen Comeback-Erfolg seine Chance aufs Weiterkommen. Der Weltranglistenerste bezwang den Griechen Stefanos Tsitsipas in einem Krimi über 2:51 Stunden 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Bereits am Mittwoch hatte der Spanier gegen Daniil Medwedew einen Satzrückstand gedreht und dabei beim Stand von 1:5 im dritten Satz sogar einen Matchball abgewehrt. Für den Einzug ins Halbfinale am Samstag gegen seinen Dauerrivalen Roger Federer ist Nadal allerdings auf Schützenhilfe des bereits ausgeschiedenen Russen Medwedew angewiesen. Nur wenn dieser am Abend gegen Titelverteidiger Alexander Zverev gewinnt, erreicht Nadal die K.o.-Runde.