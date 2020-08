Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in New York an seiner Auftakthürde gescheitert. Der an Position fünf gesetzte Hamburger unterlag dem früheren Weltranglistenersten Andy Murray in der zweiten Runde der Western and Southern Open nach hart umkämpften 2:32 Stunden mit 3:6, 6:3, 5:7.

Zverev, der bereits vor der Coronapause große Probleme mit seinem Aufschlag hatte, zeigte gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Murray erneut Schwächen beim Service und produzierte insgesamt elf Doppelfehler. "Das ist die Sache, an der ich in den letzten sechs Monaten gearbeitet habe. Während des Spiels war es in Ordnung, aber in wichtigen Momenten ist es meiner Meinung nach wieder nicht gelaufen" , sagte Zverev zu seinen Aufschlagproblemen im ersten Tourmatch seit Februar: " Aber, wissen Sie, alles in allem war es okay. Ich glaube, es war nicht das beste Spiel, das ich je gespielt habe, aber nach sechs Monaten Pause ist es nicht leicht, wieder zurückzukommen." Zverev hatte in der der ersten Runde ein Freilos.

"Habe einen Fehler gemacht"

Danach äußerte sich der Hamburger nun erstmals zur umstrittenen Adria-Tour, seinem Verhalten im Anschluss und der Absage für das Show-Turnier in Berlin geäußert. "Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour und danach auch mit der Geburtstagsfeier. Ich habe einen riesen Fehler gemacht und da kann ich die Leute natürlich auch verstehen", sagte der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag (Ortszeit).

Er habe niemandem in Gefahr gebracht außer sich selbst und sei siebenmal negativ auf das Coronavirus getestet worden, sagte Deutschlands bester Tennis-Profi. "Aber klar war das jetzt nicht das Schlaueste auf der Welt."

Begründung für Rückzieher in Berlin

Im Juni war Zverev bei der von Novak Djokovic organisierten Adria-Tour zunächst zusammen mit dem Weltranglisten-Ersten und weiteren Profis wegen Partyvideos und der Missachtung von Hygieneempfehlungen negativ aufgefallen. Danach war ein Partyvideo mit ihm, ohne zeitliche Zuordnung, im Internet aufgetaucht. Schließlich verärgerte Zverev die Organisatoren eines Einladungsturniers in Berlin mit seinem kurzfristigen Rückzieher.

"Nach der Adria-Tour, da hat mein Management gesagt: Bleib lieber zu Hause" , sagte Zverev nun nach dem 3:6, 6:3, 5:7 gegen Murray. "Klar, ich war negativ. Ich wurde siebenmal negativ getestet nach der Adria-Tour, was ich nachweisen kann. Aber in Berlin waren ja auch wieder ein paar Zuschauer und ich wollte das Risiko einfach nicht nochmal eingehen."

Djokovic war nach der Adria-Tour wie seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich danach für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Auch andere Spieler und Trainer waren betroffen.

Stand: 25.08.2020, 08:06