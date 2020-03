Sportschau History - als Giovanni Trapattoni der Kragen platzte

Sportlich lief es im März 1998 nicht besonders gut für den FC Bayern - und so geriet Trainer Giovanni Trapattoni am 10. März bei einer Pressekonferenz ziemlich in Rage.