Die Segler aus Neuseeland haben den 36. America's Cup gewonnen. Die Titelverteidiger holten am Mittwoch (17.03.2021) den entscheidenden Sieg und setzten sich in ihrem Heimatrevier mit 7:3 gegen Herausforderer Italien durch.

Das Team New Zealand hatte erstmals 1995 triumphiert, es folgten Siege in den Jahren 2000 und bei der vergangenen Austragung 2017. Es war die insgesamt 36. Austragung um die älteste Segel-Trophäe der Welt seit dem Debüt 1851. "Es ist absolut unwirklich, es bedeutet für uns als Team die Welt" , sagte Triumphator Peter Burling.

Italien im sechsten Anlauf geschlagen

Er setzte sich nach anfänglich hartem Kampf und einem 2:3-Rückstand gegen die Luna Rossa und deren Steuermann Jimmy Spithill am Ende doch deutlich durch. Der Australier Spithill verpasste damit eine ähnliche Sensation wie 2013, als er das US-Team Oracle bei der legendären Aufholjagd vor San Francisco nach einem 1:8-Rückstand noch zum 9:8-Sieg über die "Kiwis" geführt hatte.

In Rennen zehn konnte die neuseeländische "Te Rehutai" die Ziellinie des Kurses im Waitemata Harbour vor Auckland 46 Sekunden vor Luna Rossa erreichen. Italien musste sich auch im sechsten Anlauf von Rennstallbesitzer Patrizio Bertelli geschlagen geben.

Die Sieger beim America's Cup

1851 - America (USA) - Aurora (England)

1870 - Magic (USA) - Cambria (England)

1871 - Columbia und Sappho (USA) - Livonia (England)

1876 - Madeleine (USA) - Countess of Dufferin (Kanada)

1881 - Mischief (USA) - Atalanta (Kanada)

1885 - Puritan (USA) - Genesta (England)

1886 - Mayflower (USA) - Galentea (England)

1887 - Volunteer (USA) - Thistle (Schottland)

1893 - Vigilant (USA) - Valkyrie II (England)

1895 - Defender (USA) - Valkyrie III (England)

1899 - Columbia (USA) - Shamrock (Irland)

1901 - Columbia (USA) - Shamrock II (Irland)

1903 - Reliance (USA) - Shamrock III (Irland)

1920 - Resolute (USA) - Shamrock IV (Irland)

1930 - Enterprise (USA) - Shamrock V (Nordirland)

1934 - Rainbow (USA) - Endeavour (England)

1937 - Ranger (USA) - Endeavour II (England)

1958 - Columbia (USA) - Sceptre (England)

1962 - Weatherly (USA) - Gretel (Australien)

1964 - Constellation (USA) - Sovereign (England)

1967 - Intrepid (USA) - Dame Pattie (Australien)

1970 - Intrepid (USA) - Gretel II (Australien)

1974 - Courageous (USA) - Southern Cross (Australien)

1977 - Courageous (USA) - Australia (Australien)

1980 - Freedom (USA) - Australia (Australien)

1983 - Australia II (Australien) - Liberty (USA)

1987 - Stars und Stripes (USA) - Kookaburra III (Australien)

1988 - Stars und Stripes (USA) - KZ-1 (Neuseeland)

1992 - America3 (USA) - Il Moro di Venezia (Italien)

1995 - Team New Zealand's Black Magic (Neuseeland) - Young America (USA)

2000 - Team New Zealand (Neuseeland) - Luna Rossa (Italien)

2003 - Alinghi (Schweiz) - Team New Zealand (Neuseeland)

2007 - Alinghi (Schweiz) - Team New Zealand (Neuseeland)

2010 - Oracle (USA) - Alinghi (Schweiz)

2013 - Oracle (USA) - Team New Zealand (Neuseeland)

2017 - Team New Zealand (Neuseeland) - Oracle (USA)

2021 - Team New Zealand (Neuseeland) - Luna Rossa (Italien)

dpa,sid | Stand: 17.03.2021, 07:18