Video: Höhenmeter en masse - das Streckenprofil der Tour 2020

Bei der Tour de France 2020 wird es weniger Flachetappen als in den Jahren zuvor geben. Bereits in der ersten Woche stehen schwierige Etappen an. Doch auch in der Folge haben die Fahrer zahlreiche Höhenmeter zu bewältigen. | video