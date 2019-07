Video: Freiwasser-Weltmeister: "Können es noch gar nicht glauben"

Sportschau. . 03:17 Min. . Das Erste.

Die Freiwasser-Weltmeister Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Rob Muffels sprechen über ihren Triumph in der 4 x 1,25 km-Mixed-Staffel bei der Schwimm-WM in Südkorea am Sportschau-Mikrofon. | video