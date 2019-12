sportschau.de: Herr Heintz, fangen wir mal mit einer Kurzbiographie an, die Sie am Ende vielleicht einmal mit Ja oder Nein bestätigen: 28 Jahre alt, 1,94 Meter groß, startet für Nica Heidelberg, Lagen-Spezialist, zweimal WM -Silber auf der langen Bahn. In dieser Saison wirklich hauchdünn um acht Hundertstelsekunden an WM -Bronze vorbeigeschwommen, richtig?

Philipp Heintz: Ja, bis jetzt stimmt alles, prima!

Dann machen wir mal mit einer Typ-Einschätzung weiter. Denken Sie jetzt zum Jahresende eher an die acht Hundertstel Rückstand bei der WM oder träumen Sie von einer Olympiamedaille in Tokio?

Heintz: Definitiv von der Olympiamedaille in Tokio.

Wie haben Sie denn diesen Sommer verarbeitet? Acht Hundertstel sind ja wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe aber nochmal in die Interviews reingehört, direkt nach dem Rennen. So richtig negativ ist das schon damals eigentlich nicht gewesen.

Heintz: Nee, das ist auch immer noch nicht richtig negativ. Anfang der letzten Saison habe ich drei Monate Auszeit gehabt und deswegen erst im Januar wirklich angefangen zu trainieren. Mein Trainer und ich haben gesagt: Bis Olympia sind es jetzt zirka 18 Monate. Das ist ein guter Aufbau, das ist wunderbar. Wenn ich mich gar nicht für die WM qualifizieren sollte, dann ist es halt so. Zu dem Zeitpunkt stand die WM gar nicht auf dem Plan. Dann habe ich mich glücklicherweise irgendwie qualifiziert. Und dass ich dann Vierter geworden bin, war noch eine viel, viel größere Überraschung. Ich war schon zufrieden, dass ich trotz der kurzen Vorbereitung wieder in einem WM -Finale war. Da dann vorne mitzuschwimmen, war für mich super. Dann kann es ja nächstes Jahr nur besser werden.

"Ich würde den Titel gerne verteidigen"

Ganz kurzfristig sitzen Sie quasi auf gepackten Koffern für die Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow. Welche Ziele haben Sie da?

Heintz: Ich gehe als Titelverteidiger dahin. Ich würde den Titel natürlich gerne verteidigen. Aber ich hatte bis jetzt sehr, sehr viele Wettkämpfe und war noch so gut wie gar nicht zu Hause. Deswegen war ich mal froh, eine Woche zu Hause zu sein. Ich war leider auch leicht erkältet. Deswegen konnte ich zwei Tage nicht trainieren. Wobei ich das jetzt noch nicht so als schwierig ansehe, weil ich erst Ende der Woche schwimme. Insofern versuche ich natürlich, meinen Titel zu verteidigen. Aber wir fokussieren uns mehr auf Start und Wende. Ich will ein gutes Rennen schwimmen.

Welche Rolle spielt die Kurzbahn-Saison für einen Schwimmer? Steht die im Fokus oder ist es wirklich tatsächlich eher zum Üben und Lernen, weil das Thema Wende auf einer 25-Meter Bahn deutlich häufiger vorkommt?

Heintz: Ich glaube, da muss man unterscheiden. In einem Olympia-Jahr steht natürlich ganz klar die 50-Meter-Bahn im Fokus. Das ist ja klar. Aber bei mir ist es so: Wir bekommen ja immer endlos lange Auswertungen, was, wo, wie gut war und was nicht so gut war. Und da kam raus, dass ich bei der WM im Vergleich zu meinen vorigen Rennen bei den Wenden so ein bisschen was habe liegen lassen. Da haben wir uns gedacht: Komm, dann nutzen wir doch die Kurzbahn-Saison dieses Jahr, um das zu trainieren. Denn wo trainiere ich das besser als im Wettkampf. Das ist der Grund, warum wir das machen. Insofern hat die Kurzbahn für mich schon einen hohen Stellenwert.

Die beiden neuen deutschen Schwimmstars Florian Wellbrock und Sarah Köhler verzichten wegen anderer Schwerpunkte in der Olympia-Vorbereitung auf Glasgow. Wie passt dieser Termin bei Ihnen?

Heintz: Mir passt der wirklich gut. Wir haben uns vorher überlegt, dass ich zwischendrin ganz normal trainiere bzw. auch an den Wettkampftagen morgens normal trainiere und dann mittags mein ganz normales Wettkampfprogramm mache. Das heißt, da bereite ich mich wirklich auf den Wettkampf vor. Ich habe das 2016/2017 in der nacholympischen Saison genauso gemacht. Und dann bin ich im Sommer fünf Wochen vor der WM damals meine absolut beste Zeit geschwommen. Das versuchen wir im Prinzip so wieder zu simulieren. Dadurch, dass Flo (Florian Wellbrock Anm. d. Red.) und Sarah (Köhler Anm. d. Red.) auf den Langstrecken zu Hause sind, ist es da wichtiger, bis Dezember mehr Grundlagen zu legen.