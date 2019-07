Wellbrock habe "von der ersten Bahn an keinen Rhythmus gefunden", sagte Berkhahn, "er musste jeden Zentimeter kämpfen." Der Heimcoach glaubt, dass die gestiegene Erwartungshaltung nach dem Triumph über zehn Kilometer ein Hauptgrund für die schwache Leistung gewesen sei: "Da wurde gemutmaßt: Hier ist der Hoffnungsträger, und der rettet das deutsche Schwimmen. Damit muss ein junger Mann erst mal klarkommen. Das ist schon Druck."

Zur Ablenkung will Wellbrock im Finalabschnitt am Dienstag (ab 13.00 Uhr MESZ) auf der Tribüne seine Freundin Sarah Köhler in deren 1500-m-Finale anfeuern. Die Chancen der Freiwasser-Staffelweltmeisterin auf eine Medaille sind nach der Start-Absage der fünfmaligen Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA) aus gesundheitlichen Gründen nochmal gestiegen.