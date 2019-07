Wunram schlug am Freitag (19.07.2019) über 25 Kilometer im EXPO Ocean Park in Yeosu als Zweite hinter der brasilianischen Titelverteidigerin Ana Marcela Cunha an. Bronze ging an die Französin Lara Grangeon. WM-Debütantin Lea Boy (Würzburg), die tags zuvor mit der Staffel Weltmeisterin geworden war, kam bei Dauerregen und hohen Wellen auf Platz zwölf.

"Ich bin einfach nur froh, dass es durch ist. Dass dabei Silber rausgesprungen ist, ist natürlich umso schöner" , sagte Wunram, die 2015 bereits WM-Bronze über fünf Kilometer geholt hatte. "Es gibt noch mal Motivation für die kommende Saison, besser hätte die WM nicht laufen können für mich."

Am letzten Tag der Freiwasserwettbewerbe der Titelkämpfe in Südkorea sorgte Wunram damit für die fünfte Medaille für das Freiwasserteam von Bundestrainer Stefan Lurz. "Diese ganze Woche war der Hammer. Es hat einfach Riesenspaß gemacht. Jetzt sollen die Beckenschwimmer Gas geben, und dann passt alles" , sagte Lurz.

Zwei Top-Ten-Platzierungen für deutsche Freiwasser-Männer

Andreas Waschburger und Sören Meißner haben die Schwimm-WM für die deutschen Freiwasser-Männer mit Top-Ten-Plätzen abgeschlossen. Der 32 Jahre alte Waschburger beendete das harte und fast fünfstündige Rennen über 25 Kilometer am Freitag nach knapp fünf Stunden als Achter und kam damit einen Platz vor dem drei Jahre jüngeren Meißner ins Ziel.

Gold bei heftigem Regen und starkem Wellengang in Yeosu sicherte sich der Franzose Axel Reymond im Fotofinish. Silber ging an Kirill Beljaew aus Russland, Bronze holte Alessio Occhipinti aus Italien.

Vier deutsche Teilnehmer für Olympia

In Südkorea hatten vor Wunram auch schon Florian Wellbrock über zehn Kilometer und die 4 x 1,25 Kilometer Staffel Gold geholt, Rob Muffels und Leonie Beck durften sich in zwei weiteren Einzelrennen über Bronze freuen. Die WM-Leistungen machen auch Mut für das ganz große Highlight Olympia im kommenden Jahr.

In Yeosu lösten die Freiwasser-Schwimmer die höchstmögliche Anzahl Tickets für die Olympischen Spiele. Neben Wunram sind Wellbrock, Muffels und Beck dabei. Vier deutsche Teilnehmer beim Ringespektakel im Freiwasser - das gab es bisher noch nie. Bevor es soweit ist, richtet sich der Fokus bei der Schwimm-WM nun auf die Halle. Am Sonntag beginnen in Gwangju die Beckenwettbewerbe.

Wasserballer unterliegen Italien

Die deutschen Wasserballer haben bei der Schwimm-WM nur knapp eine Riesenüberraschung gegen Italien verpasst, sich aber den wichtigen zweiten Tabellenrang in ihrer Gruppe gesichert. Die Auswahl von Bundestrainer Hagen Stamm unterlag dem Olympia-Dritten 7:8 (2:1, 2:3, 3:2, 0:2), hat aber nun eine gute Ausgangsposition für das Ausscheidungsspiel um einen Viertelfinal-Platz. Dort ist Deutschland am Sonntag (21.07.2019) klarer Favorit gegen Südafrika.

"Das ist heute wahrscheinlich die süßeste Niederlage meiner Karriere" , sagte Stamm nach dem starken Auftritt gegen Italien. Durch Tore des mit seinem Bänderriss wieder spielenden Marko Stamm und Dennis Eidner führte das Team im zweiten Viertel 4:2, doch dann fand Italien besser ins Spiel. Deutschland hatte zudem Abschlusspech. Viel fehlte nicht zum ersten Sieg gegen die Italiener seit 2012. Bester Torschütze war Eidner mit drei Treffern.

red/sid/dpa | Stand: 19.07.2019, 07:15