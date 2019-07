Franziska Hentke hat bei der Schwimm-WM in Gwangju am Mittwoch (24.07.2019; Ortszeit) kontrolliert die erste Hürde genommen und als Sechste das Halbfinale über 200 m Schmetterling erreicht. Die Magdeburgerin, die nach 2:08,69 Minuten anschlug, war "mit der Zeit erstmal zufrieden. Die ersten 100 waren noch ein bisschen holprig, aber die zweiten fand ich schon sehr gut."

Auch Philip Heintz schwamm über 200 m Lagen als Vorlaufsechster in 1:58,71 Minuten souverän in die zweite Runde. "Es war schon ein bisschen schwer für einen Vorlauf, aber es war auch der erste große Wettkampf seit langem für mich" , sagte der Heidelberger, der wegen einer Schulterverletzung und Motivationsproblemen eine Pause eingelegt hatte: "Ich habe noch ein bisschen Luft nach oben."

Deutsche Staffel profitiert

Die gemischte 4x100-m-Lagenstaffel schaffte die Qualifikation für die Olympia-Premiere im nächsten Jahr in Tokio und zog als Achte (3:45,20) ins Finale am Abend (Ortszeit) ein. Das deutsche Quartett in der Besetzung Laura Riedemann (Halle/Saale), Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm), Marius Kusch (Essen) und Jessica Steiger (Gladbeck) profitierte von der Disqualifikation der chinesischen Staffel.

"Das ist natürlich super, damit hat von uns keiner gerechnet" , sagte Riedemann. Auf seiner Nebenstrecke über 100 m Freistil schied Kusch als Vorlauf-28. aus, in 49,31 Sekunden blieb der 26-Jährige sechs Zehntelsekunden über seiner Bestzeit.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 24.07.2019, 22:50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 24.07.2019, 07:10