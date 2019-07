Schwimm-WM - Meißner verpasst Top-Ten-Platzierung

Im Rennen über fünf Kilometer im Ocean Park in Yeosu schlug der Würzburger als 23. nach 53:43,1 Minuten mit 21 Sekunden Rückstand an. WM-Debütant Niklas Frach (Wetzlar) kam mit 19,7 Sekunden Rückstand auf Platz 18. Das erste Schwimm-Gold der Weltmeisterschaften ging an den Ungarn Kristof Razovszky vor dem Franzosen Logan Fontaine und dem Kanadier Eric Hedlin.

"Drunter und drüber"

"Es ging drunter und drüber, sie kamen von allen Seiten" , sagte Meißner, der im vergangenen Jahr mit der Staffel EM-Zweiter geworden war: "Ich bin enttäuscht, ein bisschen mehr hatte ich mir schon erhofft." Bundestrainer Stefan Lurz meinte: "Es war nicht sein Tag. Er kann eigentlich mehr." Nicht ganz zufrieden mit seinem ersten WM-Rennen war auch der 21-jährige Frach. "Es war ein sehr hartes Rennen. Am Ende hatte ich Krämpfe in den Waden, weil ich immer wieder Schläge darauf gekriegt habe. Ich wäre am Ende gerne weiter vorne gelandet" , sagte der jüngste deutsche Freiwasserschwimmer.

Hausding und Rüdiger im Finale

Die Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger sind mit einer starken Leistung ins Synchronfinale vom 3-Meter-Brett eingezogen. Das Berliner Duo, das im Vorjahr in Glasgow EM-Bronze gewonnen hatte, belegte im Vorkampf mit 376,44 Punkten den sechsten Platz.

"Wir haben wirklich einen super Wettkampf gemacht" , sagte Rekord-Europameister Hausding zufrieden: "Unser Plan war es, in die Top-6 zu kommen. Das haben wir im Vorkampf geschafft und wollen das im Finale wiederholen." Insgeheim schielt das Synchronpaar sogar auf eine Medaille, die gleichbedeutend mit der Olympia-Qualifikation wäre. "Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen" , sagte Rüdiger.

Erstes Wassersprung-Gold an China

Das erste Wassersprung-Gold ging wie erwartet an China. Im gemischten Turm-Synchronspringen setzten sich die Favoriten Lian Junjie/Si Yajie (346,14 Punkte) vor den Russen Viktor Minibajew/Jekaterina Beliajewa (311,28) und Jose Balleza Isaias/Maria Sanchez Moreno (287,64) aus Mexiko durch. Ein deutsches Duo war nicht am Start.

sid/dpa | Stand: 13.07.2019, 10:05