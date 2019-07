Schwimm-WM - Wellbrock Weltmeister über 1500 Meter

Elendt Siebte über 50 Meter Brust

Brustschwimmerin Anna Elendt hatte sich kurz zuvor im Finale über 50 Meter Brust bei ihrer WM-Premiere noch einmal steigern können. Die 17-Jährige schlug im Endlauf am Sonntag in Gwangju nach 31,06 Sekunden als Siebte an. Im Halbfinale hatte sie ihre persönliche Bestzeit von 31,10 Sekunden aufgestellt und es damit überraschend in das Finale geschafft. Den Sieg sicherte sich die amerikanische Favoritin Lilly King in 29,84 Sekunden.

Anna Elendt bei der Schwimm-WM in Gwangju

In der ersten WM-Woche hatten die Freiwasserschwimmer mit zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze vorgelegt. Zudem steuerten die Wasserspringer Tina Punzel und Lou Massenberg eine Bronzemedaille bei.

Emotionales Auf und Ab

Wellbrock selbst erlebte in Südkorea ein sportliches und emotionales Auf und Ab. Nach seinem Titel und der souveränen Olympia-Qualifikation im Hafenbecken von Yeosu präsentierte er sich locker und gelöst. Der Druck als Hoffnungsträger der deutschen Schwimmer schien dem Ausnahmekönner aus Magdeburg nichts anhaben zu können. Umso überraschender war es, dass ihm sein erster Beckenauftritt über 800 Meter komplett misslang. Wellbrock schied als 17. im Vorlauf aus und zog sich anschließend zurück.

Am Abschluss-Wochenende feierte er nun ein überragendes Comeback. "Das Selbstbewusstsein ist wieder da und er hat gemerkt, er hat die Kontrolle", sagte Teamchef Bernd Berkhahn, nachdem sich sein Schützling als Zweiter des Vorlaufs am Samstag souverän für das Finale qualifiziert hatte. "Es ist noch Luft nach oben und dann muss man sehen, was am Ende dabei rauskommt", hatte er vor dem Endlauf gesagt. Es kam ziemlich viel dabei raus.

sid/dpa/red | Stand: 27.07.2019, 15:06