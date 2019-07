Bei der Siegerehrung nach dem Freistilfinale über 400 m am Sonntag (21.07.2019) verweigerte der Olympiasieger dem dopingvorbelasteten Chinesen den Handschlag und das obligatorische Foto der Medaillengewinner. Während der Italiener Gabriele Detti auf dem Podest zu Sun hochstieg, blieb Horton stehen und blickte starr geradeaus.

"Es ist okay, wenn man mich persönlich nicht respektiert. Aber bei der Siegerehrung sollte man mein Land respektieren" , kritisierte Sun hinterher. Doch Horton, der seinen Rivalen bei Olympia 2016 schon als "Doping-Betrüger" an den Pranger gestellt hatte, konnte einfach nicht anders: "Frust ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ich denke, ihr wisst warum. Ihr wisst, wie unser Verhältnis ist. Seine Taten und wie mit ihnen umgegangen wird, sprechen lauter als alles, was ich es je sagen würde."