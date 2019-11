Sarah Köhler lächelte vom Siegerpodest und ließ sich von den begeisterten Zuschauern in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle feiern. Die Freistilschwimmerin hat ihre Top-Form am dritten Tag der deutschen Kurzbahn-Meisterschaften eindrucksvoll unter Beweis gestellt und einen neuen Weltrekord über 1.500 Meter aufgestellt. Die 25-Jährige schlug am Samstag (16.11.2019) nach 15:18,01 Minuten an und war damit 1,7 Sekunden schneller als die Spanierin Mireia Belmonte bei ihrer alten Bestmarke fast fünf Jahre zuvor.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich die zwei Buchstaben WR hinter meinem Namen mal sehen würde" , sagte Köhler, "für mich geht definitiv ein Traum in Erfüllung."

Acht Monate vor Tokio top in Form

Köhler setzte gut acht Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio ein großes Achtungszeichen und zeigte nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, dass mit ihr über die langen Distanzen zu rechnen ist. Bei den Weltmeisterschaften auf der Langbahn hatte sie in diesem Sommer über 1.500 Meter Silber gewonnen und den Titel mit der 4 x 1,25 Kilometer-Staffel im Freiwasser gefeiert.