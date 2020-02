Siya Kolisi und die neue Hoffnung in Südafrika

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:34 Min. . ARD.

Läuferin Konstanze Klosterhalfen stellt zwei deutsche Rekorde auf. Basketballspieler Daniel Theis gewinnt das deutsche Duell in der NBA gegen Dennis Schröder. Das Hauptverfahren in der WM-Affäre 2006 beginnt am 9. März. | audio