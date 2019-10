Im Land des berühmtesten Geheimagenten der Welt kennt man sich mit Spionage aus. Deshalb war es natürlich ein großes Thema, dass Englands Rugby-Nationalmannschaft vor dem Halbfinalduell gegen Neuseeland beim Training angeblich heimlich gefilmt wurde. Der Sicherheitsdienst der Engländer hatte in einem Hochhaus neben dem Trainingsgelände in Tokio ein rotes Kameralicht bemerkt, berichtete der Guardian.

Englands Trainer Eddie Jones sprang gegenüber den englischen Medienvertretern bereitwillig auf die Spionagevorwürfe an. "Es hat definitiv jemand gefilmt. Aber das ist uns egal", sagte Jones und schob lächelnd hinterher: "Wir haben auch jemanden bei ihnen eingeschleust."

Englands Psychospielchen vor dem Duell mit den "All Blacks"

Jones ist ein Freund dieser kleinen Psychospielchen vor großen Duellen. 2003, als er als Coach mit Australien ebenfalls im WM-Halbfinale auf den Top-Favoriten Neuseeland traf und gewann, hatte er zuvor selbst ähnliche Spionage-Vorwürfe in Richtung der All Blacks gestreut.

Nun fordert er am Samstag (26.10.2019) mit England die scheinbar übermächtigen Neuseeländer, die zuletzt 2007 ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft verloren haben. Der Druck liege ganz klar beim Titelverteidiger, und er werde nicht spurlos an den Männern in Schwarz vorbeigehen, prophezeite Jones: "Alle erwarten, dass sie den dritten Titel in Folge holen. Sie haben 120 Millionen Japaner hinter sich. Wir dagegen haben nichts zu verlieren."

Englands Coach nannte den Gegner sogar "die größte Sport-Mannschaft, die es jemals gegeben hat". Zugleich aber deutete er an, dass die "All Blacks" kein unschlagbares Team seien: "Sie lassen Bälle fallen, sie verpassen Tackles. Sie sind Menschen, wie alle anderen Spieler auch", sagte Jones im Guardian. "Wir müssen sie unter Druck setzen."

All Blacks bislang souverän

In der Tat hatten die Neuseeländer im Vorfeld der WM in Japan einige Schwächen gezeigt und damit ihre angestammte Rolle als Topfavorit in Frage gestellt. Doch spätestens mit der 46:14-Machtdemonstration im Viertelfinale gegen Irland scheint der Titelverteidiger wieder auf Kurs zu sein. Bislang konnte nur der Taifun Hagibis, der das Vorrundenspiel gegen Italien verhinderte, die Männer in Schwarz stoppen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auf die diversen Kommentare aus dem englischen Lager reagierten die Neuseeländer demonstrativ gelassen: "Wir wissen, dass wir unter Druck stehen, dafür brauchen wir Eddie nicht", sagte Coach Steve Hansen. Beide Trainer hätten sich prächtig über die angeblichen Spionagegeschichten amüsiert, die von den Medien bereitwilling aufgegriffen wurden, sagte Hansen und betonte den gegenseitigen großen Respekt zwischen ihm und den englischen Gegenüber. Und überhaupt: "Sie stehen genauso unter Druck. Es wird ein gewaltiger Kampf."

Fokus aufs Endspiel gegen Südafrika

Sicher ist: Gegenüber dem WM-Desaster 2015, als die Engländer vor heimischem Publikum die Gruppenphase nicht überstanden, zeigten sich die Engländer bei dieser WM vor allem taktisch enorm verbessert. Auch ihr 40:16-Viertelfinalsieg gegen Australien beeindruckte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Trotzdem: Bei allen Respektbekundungen und dem vermeintlichen Understatement geht der Blick der Neuseeländer letztlich doch schon ein wenig weiter als "nur" bis zum Halbfinale. Die letzten sechs Duelle mit den Engländern haben sie schließlich allesamt gewonnen, in den letzten 16 Begegnungen gab es gerade mal eine Niederlage. "Ich denke, Südafrika wird immer unser größter Rivale bleiben", gab Coach Hansen offen zu und rückte damit bereits ein mögliches Endspiel mit dem langjährigen Rivalen in den Fokus.

sid/dpa/red | Stand: 25.10.2019, 12:00