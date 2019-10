Turnier in Japan

Rugby-WM - Japan und Wales als Gruppensieger im Viertelfinale

Gastgeber Japan hat seinen Siegeszug bei der Rugby-Weltmeisterschaft fortgesetzt und sich erstmals für ein

WM-Viertelfinale qualifiziert. Die Asiaten setzten sich am Sonntag (13.10.19) in einem ebenso spannenden wie hochklassigen Spiel 28:21 (21:7) gegen Schottland durch. Mit vier Erfolgen aus vier Spielen beendeten die

Japaner die Vorrundengruppe A als Tabellenerste. Im Viertelfinale am 20. Oktober geht es für sie jetzt gegen Mitfavorit Südafrika.