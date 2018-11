Die Vorbereitung hat zehn Wochen gedauert - das dürfte dann bei vielen Konditionseinheiten auch sehr anstrengend gewesen sein ...

Härteste Vorbereitung und der größte Traum

Michael Poppmeier: Ich habe schon oft in meiner Karriere Vorbereitungen in verschiedenen Vereinen gemacht, aber das war die härteste Preseason, die ich je gehabt habe. Wir wussten, dass wir in zehn Wochen nicht so viel aufbauen können, aber an der Fitness kann man auch in diesem Zeitraum immer arbeiten. Das haben wir gemacht, wir sind definitiv viel gerannt.

Wenn es zur WM gehen sollte, wären ja unter anderem der zweifache Weltmeister Südafrika und Titelverteidiger Neuseeland die Gegner. Schüchtert der "Haka" einen gestandenen Rugbyspieler eigentlich ein?

Michael Poppmeier: Für mich persönlich wäre vor dem Haka zu stehen der Höhepunkt meiner Karriere. Auch gegen Südafrika zu spielen - ich bin da geboren - wäre ein absolutes Highlight. Eine Weltmeisterschaft ist für jeden Spieler ein Karriere-Höhepunkt. Man spielt eben gegen die besten Mannschaften der Welt.

Zur Person: Michael Poppmeier wurde in Südafrika geboren, ist 36 Jahre alt und spielt seit 2003 für die "Schwarzen Adler" in der Nationalmannschaft. In der Bundesliga ist er für den SC Frankfurt 1880 aktiv, seine Position ist die zweite Reihe. Poppmeier misst 1,97 m und wiegt etwa 116 kg.

