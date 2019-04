Rudern - Der Kampf um die Plätze im Deutschland-Achter

Morgenmagazin . . 01:46 Min. . Das Erste.

Bei der deutschen Kleinbotmeisterschaft in Köln startet die Ruder-Saison so richtig. Hier ist der Konkurrenzkampf um die Plätze im prestigeträchtigen Deutschland-Achter bereits in vollem Gange.