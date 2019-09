Video: Formel 1: Leclerc holt ersten Sieg für Ferrari

Charles Leclerc holt beim Großen Preis von Belgien den ersten Sieg für Ferrari in dieser Saison. Er widmet den Erfolg seinem Freund Anthoine Hubert, der am Samstag bei einem Unfall in der Formel 2 verstarb. Sebastian Vettel wird Vierter. | video