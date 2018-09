Titelverteidigung ist das Ziel

Die seit zwei Jahren in Finalrennen ungeschlagene DRV-Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) will in Bulgarien ihren WM -Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Nie zuvor hat ein Deutschland-Achter in der exakt gleichen Besetzung zwei Weltmeisterschaften in Folge gewonnen.

Die DRV-Crew, die im Ruderleistungszentrum Dortmund trainiert, hält die Weltbestzeit mit 5:18,68 Minuten, aufgestellt im Juni 2017 beim Weltcup in Posen.

sid | Stand: 12.09.2018, 11:54