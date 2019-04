Ringerin Rotter-Focken holt EM-Bronze

Die Krefelderin entschied am Donnerstag (11.04.2019) den Kampf um Bronze in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm deutlich für sich. Die frühere Weltmeisterin setzte sich gegen Kamile Gaucaite aus Litauen schon nach eineinhalb Minuten durch einen Schultersieg durch.

Schell im Finale

Im Gegensatz zu den medaillenlosen Freistil-Männern haben die Frauen bei der EM in Rumänien mindestens zwei Medaillen sicher, weil Anna Schell aus Aschaffenburg in der Klasse bis 72 Kilogramm überraschend das Finale erreichte. Sie kämpft am Freitagabend (12.04.2019) gegen die russische Ex-Weltmeisterin Alina Stadnik um Gold und ihren größten Erfolg. Die Brandenburgerin Luzie Manzke hat darüber hinaus noch in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 65 Kilogramm die Chance auf Bronze.

Am Freitag starten zudem die Griechisch-Römisch-Ringer um den Olympia-Dritten Denis Kudla in das Kontinentalturnier.

dpa/red | Stand: 11.04.2019, 20:03