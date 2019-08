Lopez, der bei der fünften Etappe auf Platz vier ins Ziel kam, führt nun mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Der bislang führende Ire Nicolas Roche vom deutschen Team Sunweb rutschte auf Platz fünf ab. Lopez hatte bereits bei der Auftaktetappe am Samstag (24.08.19) die Führung erobert, sie danach aber wieder verloren.

Sieg auf 1.943 Metern Höhe

Der Tagessieg ging an den Spanier Angel Madrazo, der damit die erste Bergankunft der diesjährigen Spanienrundfahrt gewann. Der 31-Jährige vom Team Burgos-BH setzte sich nach 170,7 Kilometern auf 1.943 Metern Höhe am Observatorio Astrofisico de Javalambre mit zehn Sekunden Vorsprung auf seinen niederländischen Teamkollegen Jetse Bol durch. Dritter wurde Madradzos Landsmann Jose Herrada (Cofidis).

Deutsche Fahrer spielten am Mittwoch (28.08.19) keine Rolle, keiner landete unter den besten 60. Auch die sechste Etappe endet mit einer Bergankunft, die nach 198,9 km in 1.193 Meter Höhe in Ares del Marestrat aber eher harmlos ist. Die Vuelta endet am 15. September nach 3.272,2 Kilometern in Madrid.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 28.08.2019, 22.50 Uhr

dpa/sid | Stand: 28.08.2019, 17:39