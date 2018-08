Der Amerikaner vom Team Dimension Data gewann die 161,4 Kilometer lange Etappe von Vélez-Málaga Sierra nach de la Alfaguaravon in 4:33:12 Stunden. Am Ende setzte er sich bei der Bergankunft mit zwei Sekunden Vorsprung gegen den Kasachen Nikita Stalnow vom Team Astana durch. Dritter wurde der Franzose Pierre Rolland mit 16 Sekunden Rückstand.

Buchmann Zweiter der Gesamtwertung

Der Ravensburger Buchmann vom Team Bora-hansgrohe kam mit 2:50 Minuten Rückstand ins Ziel.

Damit machte er aber in der Gesamtwertung einen großen Schritt nach vorne: Von Platz sieben sprang er auf Platz zwei und befindet sich nun nur noch sieben Sekunden hinter dem polnischen Fahrer Michal Kwiatkowski vom Team Sky, der auch nach der vierten Etappe das Rote Trikot des Gesamtführenden trägt. Buchmann reduzierte den Rückstand um 25 Sekunden.

Am Mittwoch geht's nach Roquetas de Mar

Die fünfte Etappe führt am Mittwoch (29.08.2018) über 188 Kilometer von Granada nach Roquetas de Mar. Die Vuelta endet nach 21 Etappen am 16. September in Madrid.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 28.08.18, 22.50 Uhr

red | Stand: 28.08.2018, 18:23