Doch diesmal war sein Frühjahr geprägt von Rückschlägen. Anfang März musste er das Etappenrennen Paris-Nizza wegen einer schweren Bronchitis aufgeben und verpasste darum anschließend auch die diesjährige Auflage von Mailand-Sanremo. "Dadurch haben sich die Dinge verändert. Mein Fokus liegt jetzt ganz auf Paris-Roubaix " sagt Degenkolb. Der vielleicht härteste Kopfstein-Klassiker findet eine Woche nach der Flandern-Rundfahrt statt und bis dahin will Degenkolb bei 100 Prozent sein.

Positionierung ist wichtig

Am Ostersonntag ist er nun zunächst aber der wichtigste Mann für seinen belgischen Kollegen Stuyven. "Er wird der Leader sein" , sagt Degenkolb und weiß: "Die Flandern-Rundfahrt wird über die Stärke des Teams entschieden." Je mehr Fahrer im Finale vertreten sind, desto besser. Denn die Flandern-Rundfahrt ist ein klassisches Ausscheidungsrennen.

Es geht darum an den entscheidenden Stellen richtig positioniert zu sein. Vor allem vor den "Hellingen", den meist kurzen, aber sehr steilen und teilweise mit Kopfsteinpflaster versehenen Anstiegen. Die Straßen sind schmal und so geht der Kampf um die Positionen schon weit vorher los und das immer wieder, weil es auf den 265 Kilometern 18 solcher Hellingen gibt. Die meisten im Finale. Auf den letzten 55 Kilometern sind es acht.

Ansteigende Form

Die Vorentscheidung fällt dort dann häufig bei der letzten Passage über den Oude Kwaremont, einen unregelmäßig gepflasterten 2,2 Kilometer langen und bis zu 11,6 Prozent steilen Anstieg. Dort rechnet Stuyven damit, dass Degenkolb ihm wertvolle Dienste leisten wird. "Ich bin überrascht, wie gut er schon wieder drauf ist ", sagt der Belgier.

Am Mittwoch bei Dwars Door Vlaanderen, dem letzten wichtigen Vorbereitungsrennen vor der Ronde, war es Degenkolb, der 44 Kilometer vor dem Ziel im strömenden Regen mit einer Attacke das Finale einläutete. Ein Beweis seiner ansteigenden Form. "Ich rechne damit, dass er auch am Sonntag im Finale dabei sein wird. Und dann können wir unsere Karten spielen" , sagt Stuyven.

Soll heißen, Degenkolb könnte auch diesmal mit einer Attacke das Rennen animieren. Denn klar ist auch, bei einem Rennen wie der Flandern-Rundfahrt wird man einen erfahrenen Fahrer wie Degenkolb nicht einfach gewähren lassen. Und wenn die anderen hinterherfahren müssen, kann Stuyven seine Kräfte sparen. Soweit die Theorie, aber das ist der Plan, den sie sich bei Trek-Segafredo zurecht gelegt haben.

Kapitän in Roubaix

Im vergangenen Jahr fiel eine Vorentscheidung bereits an der legendären Mauer von Geraardsbergen, auch so einem steilen Kopsteinpflaster-Anstieg. Die "Muur" war damals erstmals nach sechs Jahren wieder Teil der Strecke. Allerdings weit vor dem Ziel, weswegen damals niemand mit einem entscheidenden Angriff rechnete. "In diesem Jahr werden dort alle super konzentriert sein" , sagt Degenkolb. Auch der Schweizer Michael Schär, wichtigster Helfer von Mitfavorit Van Avermaet, rechnet diesmal nicht mit Überraschungen an der Muur, die 95 Kilometer vor dem Ziel ansteht. "Dieses Jahr erwischt du da nicht so viele Fahrer auf dem falschen Fuß, da sind wir sicher alle vorbereitet."