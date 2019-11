Weltpremiere im Urban Cycling

Video: Wagner vor Premier-League-Highlight: "Meistens sind diese Spiele stinkend langweilig"

Sportschau. . 00:09 Min. . Das Erste.

In Englands Liga geht es am Wochenende rund: Vor dem spannenden Duell zwischen Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool und Pep Guardiola von Manchester City warnt Schalkes Trainer David Wagner - selbst gut drei Jahre Trainer in England - vor zu viel Vorfreude. | video