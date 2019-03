Über Stock und Stein bei der Algarve Bike Challenge

Sportschau | 11.03.2019 | 00:58 Min. | Verfügbar bis 11.03.2020 | Das Erste

Perfekte äußere Bedingungen bei der Mountainbike-Challenge an der Südküste Portugals. 23 Grad, wolkenlos - aber drei Etappen, die es in sich hatten: teilweise fast 90 Kilometer mit über 2000 Höhenmetern. 900 Biker waren am Start.