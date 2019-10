Audio: Froomes Kampf um die Tour 2020 hat schon begonnen

Sportschau. . 02:15 Min. . ARD.

Die Favoriten der Tour de France müssen im kommenden Jahr von Anfang an hellwach sein. Die Fahrt nach Paris beginnt zwar am türkisblauen Meer in Nizza, doch dann erwarten die Fahrer bereits in der ersten Woche anstrengende Bergetappen. | audio