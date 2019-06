Mountainbike-Weltcup: Nina Hoffmann Dritte beim Downhill in Fort William

Der Downhill-Kurs in Fort William in Schottland gilt als besonders tückisch. Nina Hoffmann hatte am Wochenende beim Mountainbike-Weltcup dort keine Probleme und fuhr auf einen starken dritten Rang.