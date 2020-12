Video: Ein Ort, zwei Länder - Corona trennt den Jugendfußball entlang der Grenze

Sportschau. . 07:07 Min. . Das Erste.

Dinxperlo in den Niederlanden und Suderwick in Deutschland sind praktisch ein Ort, die Grenze ist nur noch Farbe auf der Straße. Doch während auf der niederländischen Seite Kinder und Jugendliche trainieren dürfen, ist das wenige hundert Meter weiter in Deutschland verboten - dabei wäre Bewegung so wichtig. Autor: Matthias Wolf | video