"Strippen, strampeln, raufen, saufen" - Sechstagerennen in den 1970er-Jahren

Audio: Julia Görges: "Zurückblicken bringt nicht viel"

Sportschau. . 02:35 Min. . ARD.

Nachdem Julia Görges vergangenes Jahr bei den Australian Open bereits in der 1. Runde ausschied, freut sie sich in diesem Jahr über den Einzug in die dritte Runde. Görges trifft dort auf eine Spielerin, die sie gut kennt. | audio