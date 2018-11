Deutsche Hoffnung bei Radcross-Europameisterschaft

In 's-Hertogenbosch (Niederlande) finden die Radcross-Europameisterschaften statt. Für Deutschland ist dabei nur ein Radprofi am Start, Marcel Meisen hofft auf ein Ergebnis unter den besten Zehn. Das Radcross-Talent liegt bei ihm dabei in der Familie.