Christian Knees - Tour-Training trotz Corona

Sportschau. . 02:55 Min. . Verfügbar bis 08.07.2021. Das Erste.

Radprofi Christian Knees bereitet sich in seiner Heimat Rheinbach auf die diesjährige Tour de France vor. Für den Athleten vom Team Ineos ist das Terrain am Rand der Eifel ideal. Besser sogar als teilweise in den Alpen.