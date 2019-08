Radsport-Talent Kämna wechselt zu Bora-hansgrohe

Beim Namen Lennard Kämna gerät Ralph Denk ins Schwärmen. " Er hat einen großen Motor" , sagt der Teamchef des deutschen Radrennstalls Bora-hansgrohe voller Anerkennung über seinen neuen Hoffnungsträger. Spätestens seit der Tour de France, wo der 22-Jährige aus Wedel als Debütant für Furore gesorgt hatte, ist auch Denk vom Kämna-Virus befallen.

Dessen vierter Platz beim Anstieg hinauf auf den Alpen-Riesen Galibier hatte Wirkung in der Szene hinterlassen. Wohl einige Teams schrieben den Namen des aufstrebenden Profis nach den Galavorstellungen in den Alpen und Pyrenäen auf ihre Wunschzettel. Doch Kämna kannte nur eine Richtung: vom Team Sunweb zu Denk und Bora-hansgrohe.

Letztes Mosaiksteinchen

Dort unterschrieb er bis 2021 und soll zum letzten Mosaiksteinchen einer deutschen Erfolgsgeschichte werden. Viele Kapitel dieser Story hatte Bora-hansgrohe auf der Schleife durch Frankreich schon geschrieben. Dort ging der Stern von Emanuel Buchmann mit Platz vier in der Gesamtwertung auf. Peter Sagan, der slowakische Popstar der Branche, holte sein siebtes Grünes Trikot und löste damit Erik Zabel als Rekordhalter ab. Für die meisten Rennställe wäre eine solche Bilanz ein Traum, doch das Team aus Raubling in Oberbayern will mehr. Und da kommt Kämna gerade recht. Der Youngster ergänzt das prall gefüllte Portfolio ideal. Dort finden sich Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann für die Rundfahrten, Peter Sagan und die große deutsche Hoffnung Pascal Ackermann für den Sprint.