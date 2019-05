Der 25-Jährige aus dem spanischen Team Movistar gewann am Samstag (25.05.2019) nach 131 Kilometern zwischen Saint Vincent und Courmayeur vor dem Briten Simon Yates (Mitchelton-Scott) und dem Italiener Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Carapaz, der bereits die vierte Etappe gewonnen hatte, löste sich knapp 28 Kilometer vor dem Ende am Colle San Carlo von den Favoriten um den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) und brachte einen Vorsprung von 1:32 Minuten auf Yates und 1:54 Minuten auf Nibali ins Ziel. Das Maglia Rosa übernahm der Südamerikaner vom Slowenen Jan Polanc (UAE Team Emirates), der viel Zeit verlor.

Caparaz profitiert von der Taktik der Konkurrenz

Roglic, der als Achter zeitgleich mit Nibali in der Nähe des Mont-Blanc-Massivs ankam, liegt als Gesamtzweiter sieben Sekunden hinter Carapaz. Der 29-jährige Roglic war in der wichtigsten Phase der Etappe wieder auf sich alleine gestellt. Roglic und Nibali, der mit 1:47 Minuten Rückstand auf Carapaz auf Gesamtposition drei rangiert, beäugten und neutralisierten sich wie bereits am Freitag. Movistar und Carapaz profitierten davon.

Die 15. Giro-Etappe am Sonntag ähnelt der Lombardei-Rundfahrt, die immer im Oktober als Schlusspunkt der Saison stattfindet. Das Teilstück endet wie das "Rennen der fallenden Blätter" in Como. Besonders im letzten Drittel ist der Abschnitt durchaus kompliziert und mit einigen unangenehmen Hindernissen gespickt. Die Favoriten müssen gewiss wachsam sein, am Montag folgt der zweite Ruhetag.

