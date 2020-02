"Ich bin kein Verbrecher" beteuerte der 32-Jährige vor Gericht. Im Profiradsport würden Leistungen verlangt werden, die normal nicht mehr möglich seien, fügte er hinzu. Er habe nach seiner Knieverletzung mit dem Doping begonnen. "Ich wollte mit dem Doping meine Leistung erhalten, weil das mit der Knieverletzung normal nicht mehr möglich war", sagte Denifl.

Schaden von 580.000 Euro

Die Teams wüssten darüber Bescheid, ohne Doping hätte er nach einer Knieverletzung nie einen Vertrag erhalten, sagte Denifl. Viele der Athleten seien gedopt. "Im Radsport wird zu 90 Prozent gedopt, den super-sauberen Sportler gibt es nicht" , sagte der Rechtsanwalt Denifls. Sein Mandant hatte jedenfalls keinen Schädigungsvorsatz, betonte der Verteidiger. Laut Anklagebehörde sei durch die Auszahlung von Prämieren und Teamentgelt an Denifl ein Schaden von rund 580.000 Euro entstanden. Ihm drohen damit ein bis zehn Jahre Haft.

Auch Fuglsang im Visier

In Dänemark berichtete währenddessen die Tageszeitung "Politiken", dass Arzt Michele Ferrari, Spitzname "Dottore Epo", Beziehungen zum Astana-Team unterhalten und 2019 Top-Fahrer Jakob Fuglsang (Dänemark) betreut haben soll. Das Blatt verweist dabei auf einen vertraulichen 24-seitigen Bericht der unabhängigen Anti-Doping-Kommission CADF. Demnach soll Ferrari das Astana-Team bei der Katalonien-Rundfahrt im März begleitet haben. In Nizza/Monaco sei es zu einem Treffen mit Fuglsang gekommen, bei dem auch dessen kasachischer Teamkollege Alexej Luzenko anwesend gewesen sei, heißt es angeblich in dem Bericht.

Der 66-jährige Ferrari, der als eine der Schlüsselfiguren in Armstrongs Dopingsystem galt, dementierte alle Vorwürfe. "Leider sehe ich mich einmal mehr dazu gezwungen, den jüngsten Schwindel der Medien zu dementieren" , hieß es in einer Stellungnahme auf seiner Webseite. Unter anderem erklärte Ferrari, seit einem Jahrzehnt in keiner Beziehung zu Astana-Fahrern zu stehen und in 20 Jahren bei keinem Radrennen mehr gewesen zu sein.

Astana äußert sich

Auch das Astana-Team äußerte sich. Die Equipe sei dem Anti-Doping-Kampf verschrieben und verlange von ihren Fahrern die Einhaltung aller entsprechenden Regeln. Auch der Kontakt zu gesperrten Medizinern sei untersagt. Das Aufsuchen teamexterner Ärzte bei Fragen, die in Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit stehen, sei nicht erlaubt. Zudem verwies Astana auf die für das Jahr 2020 erneuerte Lizenz als Beleg für die Einhaltung aller Verpflichtungen. Man stehe in Kontakt mit der CADF und dem Weltverband UCI . "Bislang wurden keine Maßnahmen gegen einen Fahrer eingeleitet" , hieß es in der Stellungnahme. Der 34-jährige Fuglsang fuhr 2019 eine seiner stärksten Saisons. Er gewann den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und das Tour-Vorbereitungsrennen Criterium du Dauphine. Bei der Vuelta in Spanien gewann Fuglsang eine Etappe.

