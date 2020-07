Comeback nach Horror-Sturz - Froome träumt vom fünften Tour-Sieg

Gut acht Monate nach seinem Horrorsturz mit unzähligen Knochenbrüchen kehrt der viermalige Tour-de-France-Champion Christopher Froome in den Profi-Radsport zurück. Die Aussicht auf den fünften Triumph in Paris treibt ihn an. | mehr