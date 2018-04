Politt ist glücklich auf den Pavés

Nils Politt hockte am Sonntag (08.04.2018) auf dem Rasen des Velodroms in Roubaix und sah aus, wie man sich das vorstellt nach diesem Rennen. Das Gesicht Schlamm verkrustet, Ringe unter den Augen. "Ein schöner, glücklicher Tag" , sagte Politt. Trotz der 257 Kilometer in der "Hölle des Nordens", wie sie den Klassiker von Paris nach Roubaix wegen der schmerzhaften Kopfsteinpflasterpassagen nennen, die sich diesmal auf 54,5 Kilometer erstreckten.

Sieger im Sprint um Platz sieben

Das Glücksgefühl bezog sich deshalb vor allem auf den siebten Platz, den Politt im Velodrom aus einer Verfolgergruppe ersprintete. "Ich wollte unbedingt einen Platz unter den Top 10" , sagte Politt, der etwas mehr als zwei Minuten nach dem Sieger Peter Sagan und auch später als sechs weitere Konkurrenten auf die Radrennbahn in Roubaix eingebogen war.

"Ich hatte drei Plätze, um unter die ersten zehn zu fahren" , sagte Politt, der schließlich den Sprint seiner Gruppe gewann und dabei mit dem tschechischen Meister Zdenek Stybar, dem belgischen Meister Oliver Naesen und dem Cross-Weltmeister Wout Van Aert drei Fahrer aus dem erweiterten Favoritenkreis hinter sich ließ. "Dass er den Sprint gewonnen hat, zeigt, dass er nicht völlig am Ende war" , sagte sein Sportlicher Leiter beim Team Katusha-Alpecin, Torsten Schmidt.

Verschont geblieben

Das war vielleicht das erstaunlichste an Politts Leistung an diesem Tag. Er gehörte in diesem Jahr erstmals zu den vier Kapitänen, die die Schweizer Equipe diesmal mit einer freien Rolle bedacht hatte. Bei einem Rennen wie Paris-Roubaix legt sich kaum ein Team nur auf einen Leader fest. Zu sehr spielen Glück und Unglück eine bedeutende Rolle. Defekte oder ein Sturz können schnell das Ende aller Hoffnungen bedeuten.

Politt blieb von deartigen Schicksalsschlägen verschont und war auch deshalb im Finale vorne mit dabei gewesen. Anders als sein Teamkollege Tony Martin, der 44 Kilometer vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt war und daraum den Anschluss nicht mehr gefunden hatte.

Jung und tempohart

Schon vor seinem Sprint im Velodrom war Politt ein engagiertes Rennen gefahren, hatte sich weit vorne im Feld platziert, um so Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und als der ehemalige Weltmeister Philippe Gilbert das Finale mit einer Attacke einläutete, machte er sich an die Verfolgung. "Das zeigt, dass er solchen Situationen gewachsen ist" , lobte Schmidt. "Wenn man vorne ankommen will, muss man solche Tritte machen." Sagans entscheidende Attacke zu decken, lag nicht in Politts Verantwortung, sondern in der der anderen Favoriten, die jedoch nicht reagierten.

Mit 24 Jahren gehört Politt noch zu den jungen Fahrern im Feld, und es gibt berechtigte Hoffnungen, dass er in Zukunft noch weiter nach vorne fahren kann bei den Frühjahrsklassikern. Schon in der vergangenen Woche war er als 17. bester Deutscher bei der Flandern-Rumndfahrt. Die dafür notwendige Tempohärte und das taktische Verständnis bringt der 1,92 Meter große Kölner mit. Der Rest ist Erfahrung, die man braucht, um bei diesen Ausscheidungsrennen die Kräfte richtig einzuteilen.

Lob von Degenkolb

Bei seiner ersten Teilnahme an Paris-Roubaix 2016 beendete Politt das Rennen nicht, im vergangenen Jahr kam er als 27. ins Ziel in Roubaix, jetzt sogar schon als Siebter. "Nils hat einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht" , zollte auch John Degenkolb, Roubaix-Sieger von 2015 und diesmal auf Rang 27, dem Landsmann seine Anerkennung. "Es freut mich für ihn, dass er jetzt in der Lage ist, ganz vorne mit reinzufahren."

Wie weit nach vorne es für Politt in den kommenden Jahren noch gehen kann auf den gefürchteten Pavés, ist noch nicht absehbar. " Die mentale Stärke ist da, und er hat die Leidenschaft dafür" , sagt sein Sportlicher Leiter Torsten Schmidt. Politt selbst wagt keine Prognose. "Ich lasse das auf mich zu kommen" , sagte er im Velodrom von Roubaix. Und das ist wahrscheinlich nicht die falsche Strategie.

Stand: 08.04.2018, 19:30