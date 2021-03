Paris-Nizza - Bol siegt im Massensprint, Degenkolb Sechster

Beim Triumph des Niederländers Cees Bol am Montag (08.03.2021) belegte John Degenkolb (Gera/Lotto-Soudal) nach 188 Kilometern in Amilly als bester Deutscher den sechsten Rang, der Australier Michael Matthews (BikeExchange) entriss dem irischen Auftaktsieger Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe) war beim unwiderstehlichen Antritt Bols, der den ersten World-Tour-Sieg für das deutsche Team DSM besorgte, als Siebter ebenso chancenlos wie Degenkolb und Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) auf Platz acht. Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) rollte kurz dahinter im Peloton über die Ziellinie.

Viele Stürze, Einzelzeitfahren am dritten Tag

Die zweite Etappe der 79. Auflage des "Rennens zur Sonne" wurde von vielen Stürzen geprägt, schon früh deutete sich an, dass die Entscheidung in einem Massensprint herbeigeführt werden würde. In diesem positionierte sich Ackermann, der bei Bennetts Triumph am Vortag bereits zu früh im Wind stand, unglücklich. Degenkolb und Bauhaus fehlte das Tempo. Matthews raste hinter dem früheren Weltmeister Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo) als Dritter ins Ziel.

Am Dienstag bestreitet das Feld ein Einzelzeitfahren über 14,5 Kilometer.

sid | Stand: 08.03.2021, 17:20